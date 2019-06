ÕL VIDEO JA GALERII | Nolani meeskond filmib Pärnu maanteel

Kosmose kino juures elava inimese sõnul filmivõtted natuke elu segavad küll, kuid mitte oluliselt. "Koju saab ilusti, kui öelda, et oled kohalik elanik," ütleb ta ja lisab, et naabrinaisel küll oli juhus, kus naine välja läks ja tuppa tagasi pidi tulema, sest maja ees öeldi, et filmivõtted käivad. "Aga ma arvan, et naabrinaine mõtles ise natuke üle. Kui me sõpradega oleme väljas käinud, siis pole küll probleemi olnud."