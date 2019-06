Berit Sal-Saller sattus väikesesse autoavariisse: tädi pistis vabandamise asemel röökima 

"Ootasin eile autoga Tallinna kesklinnas sõiduteel foori taga rohelist tuld, paremal pool olid risti parkimiskohad. Ühel hetkel üks auto tagurdas paremasse esikülge. Mingi tädi lendas sealt välja ja selle asemel, et vabandada ja uurida, mis jama ta korraldas, pistis vene keeles röökima, et mida ma siis seisan oma autoga tema auto taga ja mingu ma eest ära, tal on kiire!" kirjeldab Berit.

Naine kirjutab, et üritas teisele liiklejale selgitada, et vaadaku koos temaga kahjud üle, kuid naine vaid räuskas venekeelseid roppusi. "Tädi eestikeelne sõnavara piirdus karjetega “Kus see auk? Kus see auk?” (häälda vene aktsendiga ja kiiresti, kõlab: “Kusseauk! Kusseauk!), saadetuna venekeelsetest roppustest. Napilt oleks tahtnud talle anatoomia alase loengu pidada, aga noh täiskasvanud inimene - peaks ise teadma, kus see auk on. Lõin siis kah oma venekeelse tumedama sõnavara letti, mille ehitustöömeestelt mitme aasta jooksul omandasin - tõmbas veits tagasi."