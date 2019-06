Inimesed Leonardo DiCaprio teeb kliimateemalist filmi Toimetas Katrin Pauts , täna, 11:43 Jaga: M

Leonardo DiCaprio AFP/Scanpix

Keskkonnaaktivistina tuntud Leonardo DiCaprio on valmis saanud dokfilmi “Ice on Fire” (“Põlev jää”), mis räägib maakera nadist hetkeseisust - meie tulevik on kahtlasem kui kunagi enne ja teadlaste kõige hullemad ennustused jõuavad ka aina varem kätte.