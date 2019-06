Missis Estonia 2019 favoriit, särtsakas telenägu Kristiina Võsu: ootan väga bikiinvooru - see saab olema minu trump! 

Missiste võistlustel osaleb sel aastal ka tuntud telenägu, TTV reporter Kristiina Võsu.

Praeguseks ligi kümme aastat Tallinna televisioonis saatejuhina töötav Kristiina on kolme lapse ema, kes otsib oma ellu seiklusi. Tegus naine on enda sõnul iga päev üleval enne kukke ja koitu üleval ning valmis vastu astuma kõigele, mis põneval päeval pakkuda on.