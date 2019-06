PILDID JA VIDEOD | Missis Estonia 2019 kandidaadid on stardivalimis! Vali oma lemmik! 

KÄTLIN HANTSON Sixtina

Ka huvi modellinduse, moe ja ilu vastu on Kätlini sees peidus olnud, nüüd on aeg unistused teoks teha. Salajane kirg? Missise kandidaat naudib hommikul teistest varem tõusmist, et enne päevale vastu astumist rahulikult hommikukohvi rüübata. Kätlin on kahe lapse ema, kes enda tütrele ja pojale pealehakkamist ja järjekindlust edasi annab.

MARGIT LIIV Sixtina

Enamuse oma vabast ajast on Margit pühendanud ratsaspordile. Osaleb aktiivselt takistussõidu võistlustel ja sellel kevadel parimaks tulemuseks oli kolmas koht noorhobuste sõidus. Oma eludeviisiks on ta valinud lause George Eliotilt: „It is never too late to be what you might have been” ehk ei ole kunagi liiga hilja olla see, kes sa oleksid võinud olla.