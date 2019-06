Laulev perekond Breede on nagu sülemitäis muusikat 

Põhiline on see, et kõik mu koorid on loodud minu abikaasa initsiatiivil. Maire on tahtnud ikka laulda ja oma kooris. 2008. aastal tegime Tartu Rahvaülikooli juurde segakoori, kellega käime laulupidudel. See projekt on olnud edukas. Algselt tuli kokku koguni 163 liiget. Tänaseks on kooris üle 50 laulja. Koor harjutab kord kuus ja see seab lauljatele iseõppimise kohustuse. Olen juba mitmele laulupeole laulnud kõikide lugude häälepartiid linti, et lauljad saaks iseseisvalt harjutada.