Johanna Randman: me pole Jaanus Saksaga romantiliselt seotud 

18. märtsi saates "Duubel: õhtune vahetus" kinnitas Johanna, et nad Jaanusega pole romantiliselt seotud. "Selle võib kohe kindlaks teha, et me pole koos," räägib Johanna. Paari omavaheline suhe piirdub ühiselt muusika tegemisega.

Johanna Randmann ütles intervjuus veebilehele Karakteris, et kui nad Jaanusega tuttavaks said ja tekkis mõte koostööd teha, tekkis lauljataril korraks kõhklus. "Ühelt poolt on vahva, et selline teadja inimene tahab mind aidata, aga teiselt poolt mõtlesin, et kas tema saaks minu muusikale midagi juurde anda." Nüüdseks on nad lähemalt tuttavaks saanud ja tuleb välja, et Jaanusele meeldib igasugune muusika. "Ta on mind palju õpetanud," vastas Johanna.