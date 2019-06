Eesti telesari „Pank“ jõuab Ungari televisiooni 

Paul Aguraiuja, kes on produktsioonifirmas Itamambuca produtsent lisas, et võttes arvesse teadmist, et meil on nendega sarnane ajalugu, siis teeb see ta veel rohkem õnnelikumaks, et telesarja „Pank“ on võimalik näha Ungari televisioonis. „Ma olen kindel, et lugu sellest, kuidas Euroopas sündis uus riik kõigest 25 aastat tagasi, puudutab publikut. Ning ma olen MTVA-le väga tänulik, et nad võtsid selle riski ning näitavad seda sarja enda põhikanalites. See näitab meie kvaliteeti ja seda, et oleme õigel teel.“