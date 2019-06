FOTO | Kadri Voorand allkirjastas Berliinis oma karjääri tähtsaima lepingu 

ACT'i all on tegutsenud tegutsenud sellised staarid nagu Nils Landgren, Viktoria Tolstoy, Marius Neset, Youn Sun Nah jpt. ACT’i üks tuntumaid bände läbi aegade on olnud kultusbänd E.S.T. ehk Esbjörn Svensson Trio. Paar päeva tagasi Voorandi poolt Berliinis allkirjastatud leping näeb ACT’iga ette ka pikemat tulevikku.

Euroopa plaaditurul valitseb džässiliku muusika suunal enamjaolt kaks label'it, kelleks on ECM ja ACT. Neist esimene on eestlastele tuntud eeskätt Arvo Pärdi muusika maailmale tutvustamise kaudu. ACT'i mastaap ja tuntus oma eristuva niši, helide ja hoiaku poolest on märkimisväärne. On uhke, et kõnealune plaadifirma on inspireerunud Kadri Voorandi loomingust ning nii ilmubki Eestis äsja välja antud album "In Duo with Mihkel Mälgand" rahvusvaheliselt 2020. aasta alguses.

“See oli meile Mihkliga suureks üllatuseks, et Siegfried Loch, kes on Saksamaa ja ühtlasi ka Euroopa üks tuntumaid produtsente ja plaadifirma rajajaid, otsustas kevadel Berliinist Münchenisse lennata ainult ühe eesmärgiga, kuulata meie duot. Juba järgmisel päeval potsatas postkasti kiri ettepanekutega edasiseks. Vanahärra sõitis Eestisse paariks päevaks juttu puhuma, et teada saada, mis imelik tegelane ma olen ja vastupidi. Võtsime ta koos Mihkli ja mänedžeri Marili Jõgiga vastu ning viisime ta minu esivanemate maale, kus sündisid ideed tulevikuks nii nagu sündis seal ka meie viimane album”, kirjeldab Voorand oma tundeid saadetud pressiteate vahendusel.

Voorand andis nädalavahetusel Saksamaal ka paar kontserti. “Uudistest kuulnud kohalikud soovisid palju õnne ja lisasid, et ACT on minu muusikale parim võimalik label Euroopas. Loodan, et neil on siis õigus ja et meie roosa album jõuab tänu sellele suurema publikuni kui see oleks muidu jõudnud. Samuti usun, et ehk annab see väikest mõõdet juurde ka Eesti muusika levikule maailmas, sest mul on võimalus otse soovitada ka teisi Eesti muusikuid” lisab Voorand.