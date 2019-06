KOHTUMINE FÄNNIGA | Katrin Lust: minust salaja fotode tegemine on nagu vargus! 

"Ta läheb kaugele, tehes näo, et ei pildista, kuigi teeb seda," kirjeldab tuntud telenägu, kuidas inimesed tema läheduses on käitunud. Kuigi Katrin sõnab, et ta armastab kõiki enda fänne ja televaatajaid, kes jälgivad "Kuuuurija" saadet, mõistab ta sellise käitumise hukka. Salapiltnike õlale ei ole Lust veel koputanud.

Teine "kohtumine fänniga" toimus juunikuu palavatel päevadel. "Mingisugused väikesed poisid istusid ja karjusid eemalt, kui istusin äärekivi peal," sõnab Lust.

Neid hetki on Lusti sõnul olnud veel, kui keegi võtab salaja telefoni ja asub teda eemalt pildistama. "See tundub staarijutt, et pildistatakse, aga selles on midagi mitteausat. Aus inimene ei tee niimoodi," sõnab ta.

"Kui te näete tuntud inimest, siis kindlasti astuge ligi, ükskõik, mis olukorras," julgustab Lust. "Meil Eestis ei ole selliseid siniverelisi, hõbelusikas suus. Oleme kõik ühesugused. Samamoodi läheb minulgi burger näkku ja ketšup kukub särgi peale ning samamoodi tahaksin teinekord crocsid jalga tõmmata ja meikimata näoga minna poodi, emale piima järgi," räägib ta.