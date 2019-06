Ole valvas! Rammstein teatas küll Eestisse esinema tulekust, kuid sotsiaalmeedias ringleb libaüritus 

Eesti kontserdikorraldaja Live Nation Estonia, kes korraldas ka 2017. aastal toimunud kontserti, esindaja ütleb, et ühe või teise artisti tulek saab kindel olla vaid pärast seda, kui artist ise oma kontserdi välja on kuulutanud. "Selge on aga see, et ilmaasjata nii suur bänd, nagu on seda Rammstein, ei jagaks enda videos Tallinna lauluväljaku hoone kujutist."

Live Nation Estonia esindaja kinnitab, et Facebookis ringlev üritus on võltsing. "Tegemist on 101% Facebooki liba-event'i ning petulehega." Selliseid asju tehakse esindaja sõnul facebooki regulaarselt. "Nii üritatakse pileteid müüa ja nendega hangeldada, seal hulgas ka kahtlaste lehekülgede kaudu. Sealt pileteid ostes ei saa inimene olla kindel, et ühele või teisele üritusele pööseb. Sellel leheküljel ei ole õigust kasutada artistide nimesid ega muid artistidega seotud materjale."

Live Nationi esindaja sõnab, et ametlikud Facebooki üritused on vaid need, mille artistid ise ja nendega lepingu sõlminud kohalikud korraldajad loovad. "Samuti peab alati tähelepanu pöörama ka sellele, kuhu üks või teine piletiostulink viib. Inimesed, olge ettevaatlikud!"