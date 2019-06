Populaarne Ameerika juutuuber leiti nädal pärast kadumist surnuna 

NYPD otsis Etikat pea nädala. Noormees avaldas möödunud nädalal oma videokanalil video, mis andis alust arvata, et ta kaldub suitsiidile. Politsei kinnitas Amofahi kadumist 20. juunil. Amofah avaldas Youtube's kaheksaminutilise video, mille Youtube hiljem eemaldas. Politsei leidis tema asjad Manhattani sillalt laupäeva öösel.

Etika avaldas Youtube's Nintendo-videoid. Noormehel on varem olnud probleeme vaimse tervisega, kuid viimase 10 kuu jooksul on ta lausa oma fännid muretsema pannud. 2018. aastal laadis ta oma Youtube'i kanalile pornograafilise sisuga materjali, mis on otsene Youtube'i reeglite rikkumine.