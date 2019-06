PUUDUTA MIND | India vaimne õpetaja Sri Bhagavan: valgustumisega kaovad rahvused, meist saab üks pere 

Sri Bhagavan on 70-aastane India vaimne õpetaja ja Ühtsuse Ülikooli asutaja, kes näeb, et meid ootab ees virgumine, uus ajastu. Teda on Indias külastanud teiste seas kirjanik ja suurmõtleja Tony Robbins, moekunstnik Donna Karan, Def Leppardi trummar Rick Allen, näitleja Hugh Jackman ja korvpallitreener Pat Riley.

Sri Bhagavan on öelnud, et on kahte tüüpi inimesi: valgustunud ja mittevalgustunud

Valgustunud inimene ei kannata, kuna ta pidevalt elab käesolevas hetkes, kogedes tingimusteta rõõmus igat tükikest sellest, mida elu talle pakub. Kuid mittevalgustunud inimese jaoks võrdub kogu elu kannatusega.

Oma intervjuus räägib Sri Bhagavan sellest, kuidas muutub maailm pärast valgustumist.

Bhagavan, inimesed on otsinud valgustumist mitme elutsükli vältel. Kuidas saab see nüüd järsku võimalikuks?

Kui ma näen inimest, siis näen tema selja taga miljoneid aastaid. Ma usun, et inimesed on piisavalt valmistunud mitme elu vältel, et nüüd lõigata vilja. Raske töö on selja taga, inimesed on valgustumiseks valmis.

Kui sa ütled, et inimesed valgustuvad spontaanselt, siis kuidas hakkab see välja nägema?