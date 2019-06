FOTO | Jüri Ratasest tehti eriti terav grafiti 

Jüri Ratas on oma seisukohta grafitite suhtes väga selgelt väljendanud - sellistele piltidele linnaruumis kohta ei ole. “Mõned ütlevad, et grafiti on kunst ning selle vastu võitlemisel piiratakse inimeste eneseväljendusvabadust, mis on lausa põhiseadusvastane. Kuid mina küsiksin teilt - kuivõrd suur osa grafitist asub nende kunstnike oma pinnal või mõnel muul kunstnikule kuuluval varal? Valdavalt tekivad joonistused kellegi vastvärvitud seinale, aiale või muule puhtale pinnale,” vahendas Eesti Ekspress 2005. aastal toona abilinnapea Jüri Ratase kõnet grafitivastasel seminaril.