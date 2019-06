Anne Veski: "Tööd jagub õnneks ka suvel. Selle üle kurta ei saa." 

Nüüd on Annel jäänud seljataha ka jaanituled sünnilinnas Raplas ja Kosel. Jaanilaupäeval ja -pühal tõmbas ta korraks hinge, oli kodus ja istus oma aias väiksel jaanitulel. Nüüd on aeg võtta jalge alla pikk suviste esinemiste rännak, mis saab alguse juba nädalalõpul Otepäält. „Üks suuremaid üritusi, kus ma üles astun, on „Retrobest“ festival 28. juunil Pühajärve ääres, kus ma pea igal aastal oma ansambliga olen käinud. See on vahva üritus, sest inimesed teavad täpselt, kuhu nad tulevad ja näevad ka ise retrohõngulised välja. Vaatad lavalt platsi peale ja oi-oi, kui palju on seal huvitavaid tegelasi. Tasub ikka vaatama tulla,“ ärgitab Anne minevikuihalejaid. „Otepäält põrutame aga Sillamäele, kus on samuti retrohõnguline diskoõhtu 6. juulil pealkirjaga Diskoteka Retro Festival.“

Nädal hiljem on Anne taas Tallinnas, seekord lauluväljakul, kus ta annab kontserdi Tallinn Truck Show raames ja kus lisaks muusikalisele poolele on võimalik näha Baltimaade suurimat kunstiliselt kujundatud ja tuunitud raskeveokite näitust. „Meestele kindlasti põnev üritus. Ma isegi eelmisel korral vaatasin suu imestusest lahti, kui osavalt osatakse oma vägevaid masinaid disainida,“ meenutab Anne.

„Juba augustikuusse jääb kontsert Lohusalus, kus ma oma ansambliga olen vist kümme viimast aastat igal suvel esinenud. Seal on ka juba välja kujunenud oma kindel seltskond, kes armastab tantsimas käia. Tulgu kas või tuld ja tõrva taevast alla, rahvas on ikka kohal. Nii et pidu toimub iga ilmaga,“ lubab Anne.

„Edasi võib meid 10. augustil näha juba Hauka laadal Antslas, kus me samuti tavaliselt käime, ning seejärel jõuame esimest korda Hiiumaale Männamaale saunabussi peole 17. augustil.“ Lauljatari suvele paneb eelviimase punkti suvelõpupidu Viljandis ja augustikuu viimasel päeval paneb töisele suvele lõpliku punkti Tabasalu päev.