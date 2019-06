GALERII | JAAN TÄTTE: „Kirjeldamatult hea tunne on näha ja kogeda, kuidas su lugu laval ellu ärkab.“ 

Tätte näidend erineb kahtlemata tema eelmistest näitemängudest ja kuigi lühiusutluses Õhtulehele väidab ta, et „Õnneliku tunni“ narratiiv on kerge, lihtne ja arusaadav, siis päris nii see kindlasti pole. Jah, autor on nimetanud seda komöödiaks, kuid nii loos endas kui ka dialoogides on selgelt absurdielemente ja mõistu ütlemisi, mis panevad proovile vaataja tähelepanelikkuse.