Väino Koorberg Jüri Pino meenutades: kõik see jääb alles, kõik see jääb kestma Väino Koorberg , täna, 19:09

Jörgen Norkroos

Ma olen olnud halb sõber. Ma olen Jüri päevapealt lahti lasknud, ja pärast seda me kaua ei suhelnud. Ehkki teadsin, et ta on pahane – võib-olla minu, võib-olla iseenda peale –, saatsin talle igal aastal juuli alguses ikka sünnipäevasõnumi.