BLOGI | Marilyn Jurman on Eesti suurim „Matrixi“ fänn: „See film muutis mu elu!“ 

Ma pole elu jooksul kuigi palju asju fännanud, aga kui ma midagi fännan, siis – nii nagu teen kõike muud siin elus – kogu hingega. Need, kes mind tunnevad, teavad seda väga hästi.



„Matrix“ linastub juulis igal kolmapäeval, aga ma igaks juhuks ostsin juba piletid ära, kuna Facebookis oli sel üritusel juba üle 1500 osaleja.



Kuidas see film mu elu muutis? „Matrix“ pani mind esimest korda kahtlema, kas maailm, milles elame, on päris. Minu jaoks oli see 14aastasena nii inspireeriv, et hakkasin uskuma kõige võimalikkusesse. Ja et ka mina olen kõigeks võimeline. 8. klassis oli see suur asi, sest siis hüppasin esimest korda üle kolme meetri kaugust (olin muidu kaugushüppes väga halb) ning hakkasin tegema koolilehte, juhtima õpilasomavalitsust, korraldama filmifestivali, tegema bändi jne. Sain tänu sellele ühele filmile järsku aru, et kõik on võimalik.