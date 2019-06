Kirsti Timmeri maagia jaaniööks: kes ikka meest soovib, siis jumala eest, võib ka meest soovida! 

"Kui su ümber suurt tralli ja möllu ei ole, võta mõnusalt see öine aeg elava tulega. Leia endale märkmik ( mida ilusam, seda parem ) ja pane seal tule ääres kirja punktidena see, millisena sa oma elu ette kujutad. Oma soovides ja unistustes. Kirjuta oleviku vormis, nagu see kõik oleks tõsi. Kes ikka meest soovib, siis Jumala eest, võib ka meest soovida, aga siis kirjutage sellest mehest nii, nagu ta juba oleks olemas," kirjutab Timmer.