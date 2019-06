BAARI-MADISE BLOGI | Paljastatud! Mina olengi Paljas Porgand! 

Tarmukal talitajal võttis veidi aega enne kui pudeliga lauda jõudis. Selleks ajaks oli kell juba 18.00. Issand, ma peaks juba särama nagu printsess gaala punasel vaibal! Jook maitses paremini. Küll saavad minutagi hakkama. Kuid kohusetunne ei lubanud kaua päikselist õhtupoolikut nautida, oli viimane aeg end Vabale Lavale vedada. 18.15 sain jalad alla.



Marimell klatsis parasjagu teiste blogi-daamidega puljongikuubikutest, kui mina suure naeratusega kohale maabusin. Vaatas mu T-särki ja lasi pika kajakakisa valla. Kallistasime nagu sõjas teineteist kaotanud armukesed. Fotograafid olid nagu sumisevad mesilased aasal, me ümber.

Oh minu õnne! Delfi tahtis kah intervjuud teha. Sõnad läksid sassi, sest varajane mull oli oma töö teinud. Käed värisesid kui haavalehed, tundsin end nii mannetuna. Polnud üldse mugav olla kaamera ees. Kokutasin nagu Inglismaa kuningas filmis "Kuninga kõne". Ja kui kaamera punane tuluke kustus, oli mu kuldkalakese ajust kõik pühitud.

Ka teine intekas meet & greeti ajal läks samasse auku. Väga viisakad, igavad ja üldised küsimused, millele sai sama ümmargusi vastuseid antud. Enda arvates ajasin asjalikku juttu. Aga me olime ju lumehelbekeste maal ja siin püüti iga hinna eest viisakaks jääda. Jubeeee igaaav! Ka ei saanud ma aru, miks

Triinu-Liisu-Miiu-Tiiu-tütreke oli koos kaameratega pandud lava tagumisse nurka, kus pool saali teda isegi ei näinud. Appi, kui blogijast staar on laval, siis peaks seda kõik kohalviibijad ka oma silmaga ju nägema!



Ja siis kutsuti rahvas pinkidele. Ma tõesti lootsin rohkem inimesi kohata. Ei meenutanud see ürr hommikust Lasnamäe bussi, mis puupüsti täis. Kõik külalised said istuma ja kohti jäi topelt ülegi. Haarasin laualt kaasa kõik suupisted, et ei peaks siis gaala ajal edasi tagasi sõeluma. Ja rohkem mulli. Mul korraks tekkis isegi hirm, et äkki võidan...

Veidi üle 200 hääle ja kümnes koht. Mina olen rahul. Teadmine, et mu lugejate arv on küündinud alguse 2000 lugejast 36 000 peale ja seda vaid poolteise

aastaga... Hea tulemus! Aga ühtegi eriauhinda ikka ei saanud! Mis siis ikka. Peldikusse nutma või teesklen rõõmu teiste saavutuste üle? Odav prosecco lohutas rohkem, kui misiganes sügav tsitaat. Vaatame, kes need võitjad siis on! Pisaraid ka ei tulnud. Siia lõppu peaks panema nüüd meie blogijate lemmik hashtagi - #eluonraske.



Appi, nii kiiresti vuristati kõik võitjate nimed ette! Ei jõudnud ühelegi plaksutada, kui juba teine kategooria platsis oli. Marimell oma särtsakas kleidis siblas platsil ringi kiiremini, kui Tuhkatriinu oma köögis. Abilisi tal kah seekord ei olnud. Kus oli staarfotograafist kaasa Meelis?

Ja mis neil kuradi võitjatel pähe lõi!? Muidu on suured Koidulast ja Underist sõnasepad, aga kui mikrofoni nägid, ei suutnud aitähki öelda. Ma ikka ootasin vaimukaid kõnesid. Mul oli ka hunnik salvrätikuid varutud oma suurde oranži vöökotti, kui keegi oleks miskit südantkriipivat rääkinud. Kohe näha, et arvuti taga ollakse suuremad, kui jumalad ning päriselus väiksemad, kui pilvikud.

Ainuke, kes asjalikult rääksid olid Abielusaate-Helen ja keegi Kirsti. Ma ei saa aru, kuhu tormati!? Kas eelarve oli otsas või taheti kiirelt koju saada? Igatahes väga veider süsteem oli möödunud aastatega võrreldes. Isegi võitjaid ei mäleta, sest kõik käis nii kiiresti. Mu armuke ka ei jookse ka nii kiirelt minu magamistoast välja, kui EBA`l auhindu jagati.