PUUDUTA MIND | Auramediaator Monika Palm: igaüks saab selle, mille on ära teeninud 

Mida see siis tähendab?

See tähendab, et inimese keha on tõepoolest tundlik organ, mis annab kogu aeg informatsiooni ümbritseva kohta. Inimesena võid tajuda teiste inimeste mõtteid, tundeid, emotsioone ja kõike, mis nende sisemaailmas toimub. Kui seda ei teadvusta, siis on väga kerge mõelda, et appi, mul on halb olla või issand, mul jälle siit valutab, mul on jälle madalseis.

Ärevushäired ja depressioon on niivõrd suur osa sellest, millega ma tegelen. See on suurelt osalt inimese teadmatus sellest, mida ta tajub. Mitte küll 100 protsenti, aga ikkagi suurelt osalt.

Minu meelest võiks selline energiaõpetus juba koolis olla, et inimesed teadvustaksid, mis tegelikult toimub. Lapsed haaravad seda lennult. Kuid siiani pole koolis meile õpetanud teadlikkust. Kui hakkad teadvustama, kust tuleb see kõik, mis sind häirib, tekitab pahameelt või rahulolematust, saad võimaluse seda muuta. Selleks on erinevad tööriistad.

See on üks asi, mida mina õpetan. Nii seanssidel kui ka kursustel, vastavalt sellele, kuidas kellelgi vaja on. Üks näide ongi see, et kellele see kuulub, kui see hakkab ära minema ja hajuma. Pead natuke vahet ja küsid, kellele see kuulub. Siis saadki aru, et see tuleb kuskilt mujalt ja oled teadlik millestki muust. See saadabki justkui selle tagasi sinna, kust see tuli.