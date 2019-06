Naomi Watts lubab, et "Troonide mängu" eellugu täidab fännide lootused 

"Olen väga elevil, mu ihu on üleni kananahal," ütles 50aastane Watts hiljutises intervjuus. Uut lugu mõtlevad parajasti välja "Troonide mängu" looja George R. R. Martin ja tippstsenarist Jane Goldman.

Wattsi tegelaskuju detaile hoitakse saladuses, kuid on teada, et tegu on karismaatilise seltskonnadaamiga, kes varjab sünget saladust.

Telefirma HBO teatas aasta tagasi, et uue sarja pilootosa põhineb Martini ja inglise stsenaristi Goldmani (“Kick-Ass: Uus superkangelane“, „Kingsman: Salateenistus“) kirjutatud lool. Stsenaariumi autor on Goldman. „Troonide mängu“ eellugu jälgib maailma allakäiku kangelaste kuldajastust süngeimasse tundi. „Vaid üks on kindel: Westerose ajaloo võigastest saladustest ebalaste tõelise päritoluni, Ida mõistatustest legendaarsete Starkideni ... See on hoopis teine lugu kui see, mida me teame,“ kruvib HBO oma pressiteates pinget üles.