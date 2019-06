Kevin Spacey paljastas "Ihukaitsja" kohta midagi šokeerivat 

64aastane näitleja rääkis Entertainment Weekly intervjuus, et plakatil hoiab ta süles lauljanna kehateisikut. "See polnudki tegelikult Whitney," kinnitas Costner. "Whitney oli koju läinud ja see oli tema teisik, kelle pea oli vastu mu õlga surutud, ja pidigi olema, sest ta oli hirmul."

Filmi kuulus plakat. VIDA PRESS

Costner väitis, et just tema ise oligi fotograaf Ben Glassi jäädvustatud kaadri reklaamiplakatile valinud. "Saatsin selle Warner Brothersisse ja ütlesin: "Siin on teile plakat.""

"Ihukaitsja" tõi Warnerile maailmas sisse üle 400 miljoni dollari ning teenis kaks Oscari nominatsiooni. Filmis kõlanud "I Will Always Love You" kõlab endistviisi raadiojaamades.