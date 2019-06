Inimesed JAAN ELGULA: „Aasta algas kui õudusunenägu. Mul avastati C-hepatiit.” Jaanus Kulli , täna, 00:01 Jaga: M

JANSA JA BETTY O'MALLEY: Lihtne muusik ja Prantsuse buldog. Stanislav Moškov

Kui jätta kõrvale Jansat armastav pere, on Jaan Elgulal kaks asja, milleta on teda raske silme ette manada: pearätt ja kitarr. Järgmisel aastal saab Justament, mille käilakuju ta koos Toomas Lungega kahtlemata on, 40aastaseks. Kümnendiku vähem on ta olnud raadiotööl. Tallinnas käibki ta vaid tööl, hinges on ta enda sõnul maamees Patikalt. Ning kui mängudest ja raadiotööst aega üle jääb, käib ta Lunge Tomiga kalal.