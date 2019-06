Elu OLE KAVAL: Valmista jaanitoit otse sütel Kersti Eero , täna, 00:01 Jaga: M

TEGELANE „VANAMEHE MULTIKAST“: Sama hästi võid kartuli-kruubipudrule ümber voolida ükskõik millise oma lemmiktegelase või küpsetada seda lihtsalt soolakoorikust pallikeses. Oluline on vaid see, et jaaniõhtul tule ääres istudes valmiks samas kohas ka toit. Teet Malsroos

„Toidu mõttes on jaanipäev üks kõige vabamaid pühi üldse, nii et igaüks võib teha täpselt seda, mida parasjagu tahab,“ tõdeb Puri Resto peakokk Joonas Koppel, et eestlasel traditsioonilist jaanirooga pole. Sestap on see suurepärane võimalus eri toite katsetada!