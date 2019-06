TIMMERI TAROSKOOP 24.-30. JUUNI | Sõnn mõtleb rohkem tulevikule kui olevikule, Jäär on tööl eesmärgile pühendunud 

JÄÄR tegeleb sel nädalal suhetega. Vallalised Jäärad võivad leida enda kõrvale selle ühe ja ainsa, aga vaadake, et te oma suure egoga seda suhet kohe ära ei riku. Teil on see oht. Seate enda nõudmised kõiges liiga esikohale. Suhtes Jäärad võivad aga natukene tiiba ripsutada, see ei arene kaugemale flirdist, miski hoiab teid ikka joonel. Tööl on Jäär eesmärgile pühendunud ja endale antud võimaluste eest tänulik. Kokkuvõttes on Jäära nädal aga täis armastust ja seksi. Edu!

KAKSIKUD on jälle hädas, liiga palju kohustusi. Tahaks hoopis puhata ja mängida, ehk ise kogu mängu juhtida. Kaksikud on endale liiga palju asju kaela kuhjanud, ka materiaalseid kohustusi, nendega on praegu keeruline toime tulla. Rahaasjad ei ole hetkel teie tugevam külg. Suhetes tahavad Kaksikud ka olla otsustajad, valijad ja mängujuhid. Ärge te praegu laenu võtke ega endale kohustusi juurde korjake. Saage olemasolevategagi hakkama.