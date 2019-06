HOMMIKUSÖÖK STAARIGA | Allan Roosileht pakub end jaanipäeval kaineks autojuhiks 

Ma ei tea. See on seaduses nii ja mina selle vastu ei saa. Ma saan selle vastu öelda, et seadusi on meil liiga palju ja mõned seadused võiksid olla võib-olla teistmoodi. Mitte alkoholiga seoses, vaid üldse. Meil on nii paika pandud, millal võib öösel lärmi teha. Sa ei tea enam neid kellaaegu, need ei jää enam meelde – see on mingi 10.45 ja 9.43. Inimene võiks mõistuse piires mitte teha sellist lärmi, mis võiks teist segada. Mida rohkem on seadusi, seda raskem on neid täita, sest sa ei mäleta neid. Võib-olla aitab barjääri leida ka see, kui tead täpselt, mis siis juhtub.