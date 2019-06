MÄSS: Bondi-filmi režissöör eelistas võtetele videomängu 

Fukunaga kutsuti filmi päästma, kui algne režissöör Danny Boyle oli produtsentidega tülli läinud ning sule sappa saanud. Võtted küll algasid, kuid siis vigastas Bondi osatäitja Daniel Craig jalga ning vajas operatsiooni. Nüüd on jamad uue režissööriga. Briti kõmulehe teatel hilines 40aastane Fukunaga võtteplatsile, kus teda asjatult ootasid filmi tegijad, kolm tundi. Talle olnud tähtsam videomäng. "Kõik olid väga tigedad, sest võtted on niigi graafikust maas," räägib The Suni allikas.