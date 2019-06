Keskkooli lõpetanud Inger: ma ei kritiseeri neid, kes ülikooli ei astu 

"Eesti laulul" end inimeste südametesse laulnud Inger tunnistab, et soov muusikat teha on tugev, aga kooli ja muusikukarjääri ühendamine on olnud keeruline. "Et tegeleda muusikaga väga aktiivselt, olla jalgpallitreener ja samal ajal pühenduda ka koolile - see on kõik väga suur väljakutse ja võtab palju aega."

Multimeedia suunal õppinud Inger lausub, et lõpueksamid läksid kenasti: tehtud said gümnaasiumi kohustuslikud eksamiained ehk matemaatika, eesti keel ja inglise keel, ning koolisisene eksam multimeedias. "Üleüldiselt läks hästi," ei kurda Inger, aga tunnistab, et alati saaks ka paremini. "Eksami hetkedel andsin ikkagi nii palju kui suutsin," lausub ta. "Arvan, et oli asju, mis õnnestusid ja neid, mida oleks saanud paremini. Eks paistab, mis tulemused näitavad," ei ole Inger Õhtulehega vesteldes veel eksami hinnetes kindel.

Kõrgkooli asemel valib muusika

Esialgu ei ole Ingeril plaan kõrgkkooli astuda, ta on seadnud endale eesmärgiks avaldada lähitulevikus täispikk album ning unistab lavadest ka väljaspool Eesti piire. "Õppima saab alati minna ja kindlasti tahan seda ühel hetkel teha. Aga võibolla siis hiljem ja arvatavasti ikka muusika suunale,” arutleb ta. "Ma ei kritiseeri inimesi, kes on otsustanud ülikooli mitte astuda. Aga ise tahaksin haridusteed mingil hetkel ikka jätkata, kas Eestis või välismaal, seda hetkel ei tea ,” lubab ta selle tee kindlasti ühel hetkel ette võtta.