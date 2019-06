ÕL VIDEO | POLIITIKU PARALLEELELU: endine rahandusminister Aivar Sõerd mängib jumalateenistustel orelit

Kui Aivar Sõerdil peaks aga tekkima soov poliitiku- ja finantsistikarjääriga hüvasti jätta, on tal uus amet varnast võtta – nimelt on endine rahandusminister magistrikraadiga oreliinterpreet. Tundub mõnevõrra veider, et raha- ja numbriinimene on leidnud endale sellise suursuguse kõrvaltegevuse, muuhulgas käib ta üle nädala vabatahtlikuna mängimas Nõmme Lunastaja kiriku teenistustel. „Need ongi tegelikult erinevad maailmad, mille puhul ühisosa leida on raske,“ tunnistab Sõerd. „Aga muusikahuvi on minus kogu aeg olnud ja see aina süveneb.“