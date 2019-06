PÄEVAHOROSKOOP: pühapäev, 23. juuni 

Isiklikud suhted on pingelised, ja seda su enda süül. Sulle tundub, et partner ei saa sust aru, aga tõttöelda ei saagi ju saada, sest sa ei väljenda oma soove piisavalt selgelt.

Tahad, et sind võetaks sellisena, nagu sa oled, kõigi oma heade külgede ja vigadega. Kas sa aga ka ise suudad oma sõpradesse samamoodi suhtuda.

Energiat on palju, oluline on, et suunaksid selle õigesse kohta ja teeksid midagi positiivset, seejuures ka teiste arvamust arvestades. Ära võta elu kui võitlust.