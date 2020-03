ÕL ARHIIV | Veera Tolli-Baskin: „Need kuusteist aastat, mis me olime Einoga koos, olid kahtlemata minu elu ilusamad aastad.“

„Sellest valust ei saa vist kunagi üle, see on ja jääb, ainult et ta ei lõika enam nii teravalt,“ tunnistab Veera Tolli-Baskin (62). Enam kui neli kevadet tagasi kaotas ta armastatud abikaasa Eino Baskini, keda nägi esimest korda teatrilaval 18aastase tütarlapsena ja kellesse armus esimesest silmapilgust.

„Esimene aasta pärast Eino lahkumist istusin ma praktiliselt kõik päevad üksinda siin tagatoas ega suutnud sealt nina ka välja pista. Kuigi tööl pidin ju käima, et ennast kuidagi elatada, ning eks see viis ka mõtted mujale. August aitasid mul välja tulla lapsed ja silmarõõmud lapselapsed. Kuigi väga raske oli,“ ohkab Veera.