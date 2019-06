Matti Nykäneni mälestuskontsert jääb ära

Nüüd aga tunnistas Niemi Iltalehtile, et tänavu suvel kontserti ei tule. Niemi seletas, et suvel toimub liiga palju esinemisi, millele nimekad artistid on end juba ära lubanud. "Ehk oktoobris, aga suve lõpul teame täpsemalt."

Nykäneni õed paljastasid Ilta-Sanomatele, et mägikotkas oli surnud kopsupõletiku ja kõhunäärmepõletiku tagajärjel. Lesk Pia Nykänen kahetses, et info avalikkuse ette jõudis. "Leppisime Matti tütre ning ema Vienoga, et me ei räägi avalikkusele surma põhjusest." Pia põhjendas salatsemist sellega, et Matti elust on aastate jooksul juba niigi palju kirjutatud.