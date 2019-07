TAAS AMEERIKASSE: Metsatöllu kutsus seekord tuurile kaasa Venemaa kultusbänd

„Just, neli aastat tagasi tuuritasime Arkona ja Svartsotiga Euroopas ringi. Arvan, et meil on koos mugav reisida. Erinevalt muust maailmast on meil vene keel mingil määral suus,“ räägib Metsatöllu liige Lauri Õunapuu. „Tuleb kohe ka ära märkida, et vereliini pidi pole kõik Arkona liikmed päris venelased, seega on ka nende muusikas ja sõnumis tunda oma juurte otsimist, ning nende päris vanu ühendusliine muistsete, praeguse Venemaa aladel elanud, hõimude mütoloogiast ja maailmanägemusest.“