ÕL ARHIIV | Malluka mees Kardo tegi vasektoomia: „Mallu jääb ju kogu aeg rasedaks!“

Kui blogija Malluka mees Kardo tegi vasektoomia, lahvatas selle uudise ümber uudishimutsejate melu. „Naljatletakse, et midagi ei töötagi enam seal all, ongi ainult pissimisvoolik,” toob Kardo Treimann ühe näite naljadest, mida ta on kuulma pidanud.

Blogija Malluka ja tema mehe Kardo ümber läks kihama terve internet, kui Mallukas jagas Instagrami stooris pilti sellest, et Kardo on otsustanud teha vasektoomia. „See otsus tuli sellest, et vaatasin, et Mallu jääb kogu aeg rasedaks!” selgitab Kardo.

Kardo ja Mallukas on proovinud põhimõtteliselt kõiki rasestumisvastaseid vahendeid, ent midagi ei ole aidanud. „Oleme katsetanud pille, spiraali, plaastrit. Järgmine samm oleks olnud kiip, aga selle kohta räägiti, et paljudel naistel hakkab keha seda välja tõrjuma ja siis see jälle ei tööta. Kondoomidest pole mõtet hakata rääkimagi,” sõnab Kardo, lisades, et see ei ole normaalne, et midagi ei toimi.