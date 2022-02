ÕL ARHIIV | Stefan: „Küsin tihti ema käest nõu. Ema on kõige targem!“

VÄGA LÄHEDASED: „Kui Stefan oli väike ja tulin pärast tööd väsinult koju, siis ta alati aitas mind. Kuivatas nõusid ja uuris – kas saan veel sind kuidagi aidata? Ta helistab mulle praegu iga päev ja küsib: „Ema, kuidas sul läheb, kuidas sul tervis on?“ räägib laulja Stefani ema Larissa Airapetjan. Foto: Tiina Kõrtsini

„Kui uue laulu kirjutan, lasen selle alati kõigepealt perel üle kuulata. Ja kui ema ütleb, et laul on hea, on see minu jaoks väga suur asi,“ räägib emadepäeva eel Viljandist pärit armeenia päritolu laulja Stefan ehk täisnimega Stefan Airapetjan.

„Eesti laul 2022“ võitis Stefan Airapetjan. Taasavaldame Õhtulehe arhiivist 11. mail 2019 ilmunud intervjuu, kus muusik koos emaga avab oma pere loo.