Kaidi Karilaid: seks on tähtis, aga on veel üks asi, mis on kordades olulisem

Paljud naised seksivad sellepärast, et saada suhteid. Nad arvavad, et suhteta pole nad keegi. Ometi ei tee see sinust paremat naist, kui sul on mees. Naine võib ka seksida, kui ta päriselt suhet ei soovi. Sa ei pea sellepärast suhtesse minema, kui see sulle päriselt ei sobi.

Samal teemal Elu „PUUDUTA MIND“ 71. SAADE | Külas käis veider, kerglane, hullumeelne ja üleüldse defineerimatu Kaidi Karilaid Minu jaoks on suhtel mõtet ainult siis, kui mina endana saan suhtes olla veel enam see, kes ma tegelikult olen. Partner on minu elus nii-öelda maasikas lisaks sellele, mida ma iseendana olen. Ja vastupidi, kui minu partner arendab ennast kogu aeg, saan mina olla talle see maasikas. Me oleme imelised olevused. Ainuke suhtehäda ongi see, et me ei taha näha, kui suurepärased me oleme ja ei lase üksteisel olla need , kes me tegelikult oleme.

Suurepärase suhte aluseks on kolm komponenti. Mõlemad partnerid lubavad

teineteisel olla need, kes nad on ja teha mida iganes neile oluline on. Seks on suurepärane. Ja mõlemad loovad raha.

Kas seksida ei tohiks enne abielu?

See on jälle üks inimkonna loodud „tõde“, mis on paljude jaoks vale. Mina küsin taas: mis on see, mis sinu jaoks toimib? Põhimõte mitte seksida enne abielu on tulenenud usust, enne kirikuvõimu oli see ju lubatud. See on vaba valik, mida sa usud.

Mina näiteks usun ennast. Mina olen see mägi ja sina oled see mägi. Kui see sulle sobib, siis on hästi. Tee kõike, mis sulle sobib. Kui sa arvad, et siin maailmas on midagi ette nähtud stiilis „nii käib ja peab“, siis sa ei vali mitte kunagi iseennast. Ja kui sa ei vali iseennast, jääd sa alati ootama, et kuskil väljaspool on miski, mis teeb sinu elu õnnelikumaks. Aga kui valid selle, mis on sinu jaoks tõene, millist suhet sa päriselt soovid, siis küsid endalt: kuidas ma saan seda luua ja hakata sellega pihta vaatamata sellele, mida maailm sinust arvab.

Kuidas seda siis saavutada?