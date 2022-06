ÕL ARHIIV | Raivo Trass: „Kõikides teatrites, kus ma olen töötanud, olen saanud tunda kadedust. Mitte loomingulist, vaid just inimlikku kadedust.“

Raivo Trass (73) on töötanud neljas Eesti teatris: Tallinnas Draamateatris ja Linnateatris, Rakvere teatris ja Pärnu Endlas. Nii näitleja kui ka lavastajana. Ta kontol on üle 130 lavastuse ja poolsada rolli. Aga teater on teadupärast kaduv kunst ja nii ongi Trass sööbinud meie mällu ennekõik Hans von Risbieterina „Viimsest reliikviast“. Kes vähemalt kord aastas meie telerist teatab: „Minu laegas, minu kübar, minu mõõk. Minu pruut ootab mind.“

Oled küll Tallinna poiss, kuid kõik oma suved veetnud Virtsus vanaema juures. Meri sedavõrd ei tõmmanud, et oleksid meremehe elukutse peale mõelnud?

Jah, ma käisin Tallinnas Rahumäe koolis, mis tollal oli seitsmeklassine kool ja sealt edasi läksin Männikule 39. keskkooli, mis oli väga musikaalne ja sportiv kool. Seal oli ka väga tugev isetegevus, kus tehti muusikale. Nii et olen väga õnnelik, et just sellistes koolides käisin. Kahjuks hiljem, 1990. aastatel Männiku kool likvideeriti.