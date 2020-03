ÕHTULEHE ARHIIVIST! VIDEOINTERVJUU | Uudo Sepp: kui tüdruk mu maha jättis, panin ta kingitud šokolaadi põlema ja viskasin sillalt alla

Milline on viimase hooaja „Eesti otsib superstaari“ võitja Uudo Sepa esimene mälestus ja millega ta kooliajal tüdrukutele muljet avaldas? Mis pille on ta õppinud ja kuidas tal koolis läks? Täna 22aastaseks saav Uudo paljastab sünnipäeva puhul 22 kildu oma elust, mis on teda kujundanud selliseks meheks, nagu ta praegu on.

Täna, 30. märtsil 2020 selgus, et Uudo Sepa viimane suhe on kahjuks lõppenud. Seepärast meenutame Õhtulehe arhiivist lugu 28. märtsist 2019, kui Uudo meenutas enda senise elu tipphetki ja rääkis ka sellest, kuidas ta käitub, kui ta maha jäetakse.

Esimene mälestus

Kui ma sündisin, sain ma endale hästi pehme elevanditeki ja lusika, mille otsas oli vist ka elevant. Mäletan, kuidas mind selle beebilusikaga söödeti. Hästi väike mäluvälksatus.

Lasteaed

Lasteaias jooksis veesoon liivakasti alt läbi. Kaevasime umbes meetrisügavuse augu ja sealt hakkas vett välja tulema. Kõige põnevam ongi see, et kaevad augu ja sealt tuleb midagi välja. Vesi on juba väga põnev, auk läks suuremaks kogu aeg.