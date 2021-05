ÕL ARHIIV | Vahur Afanasjev: „Alles Brüsselis elades hakkasin päriselt aru saama, kui oluline mets ikkagi on.“

Tõsi, aastail 2005–2010, kui Vahur Brüsselis elas ja Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee tõlkeosakonnas töötas, ei pääsenud ta kuidagiviisi iga päev Tartusse, Peipsi äärde või sealsesse metsa. „Alles Brüsselis elades hakkasin päriselt aru saama, kui oluline mets ikkagi on,“ tunnistab kirjanik. „Ma ei olnud vahepeal tükk aega seenel käinud ja Brüsselis tekkis mõte, et tahaks minna. Seal hästi ei saanud, sest Belgias enne Ardenni mäestikku on ainuke metsa moodi mets suur Zonienwald Brüsseli linna territooriumil. Seal saab suhteliselt metsase kogemuse: kitsed ja hirved ja põldmarjad. On küll mets, aga päris mets see ka ei ole.“