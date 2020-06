ÕL ARHIIV | Erik Tohvri: „Vanas eas võib kirjutada ka seksist.“

„Ma olin pärast nägemise kaotust pool aastat täiesti audis,“ tunnistab kevadel oma 85. sünnipäeva paiku silmanägemisest ilma jäänud kirjanik Erik Tohvri. „Kuude viisi käis ainult üks surma jutt,“ ohkab abikaasa Alvina (79). Nüüdseks on kirjanik end aga kogunud. Äsja ilmus talt lühijuttude raamat ja tulekul on uus romaan, järjekorranumbriga 33.

Mis ma selle intervjuu pealkirjaks panen, „Tohvri on valevorst!“? Lubasite, et rohkem ei kirjuta, aga palun väga – jälle romaan trükikotta teel.

Erik: Mingi vabandus peaks läbi jooksma, jah. Ma olin pärast nägemise kaotust pool aastat täiesti audis, ei osanud enam midagi teha, oli tunne, et järgmine koht on mul männi all. [Tohvri on kirjeldanud oma praegust silmateravust sõnadega: „Vaataks nagu läbi kilekoti.“ Meetri pealt ei suuda kirjanik kindla peale pakkuda, mitu sõrme kaaslase käel parajasti püsti on.]