ÕL ARHIIVIST | Lia Laats ohkas eluõhtul: „Miks saatus inimestega niimoodi mängib?“

„Saatus, miks see on, et saatus niimoodi inimestega mängib?“ mõtiskles näitleja Lia Laats 4. detsembril 2003 Urmas Oti jutusaates „Happy Hour“. Vaid nädalapäevad varem oli Lia matnud oma poja. Näitlejannal endal oli elada jäänud vähem kui viis kuud.

„Ma usun, et ma ei karda midagi enam,“ ütles Lia sellessamas teleusutluses. Toona 77aastane Lia oli kahanenud imehapraks naiseks, kelles oli raske ära tunda tüütut suvitajamamslit filmist „Siin me oleme“ või emalendurit linateosest „Noor pensionär“.

2003. aasta jõulude eel Liaga kohtunud toonane Õhtulehe ajakirjanik Kirsti Vainküla mäletab: „Lia oli pisike nagu portselanist nukk, tundus, et läheb kohe katki. See oli suur kontrast tema rollidega Nõmmiku filmides.“

Teatrist ära tervise tõttu

Saatus, mille keerdkäike Lia eluõhtul imeks pani, ei olnud teda hellitanud. Abielludes operetinäitleja Kalju Vahaga oli Lia kindel, et saab viis last. Elu läks, paraku, pisut teisiti. Sündisid kaks poega, 1948. aastal Jaak ja 1951. aastal Madis. 1950ndate lõpus keeras kooselu kraavi, Kalju hakkas jooma, haigestus tuberkuloosi ja nakatas ka Jaagu. Lia võttis lapsed ja kolis Tartusse.