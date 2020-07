ETV 65 | ERR-i juhatus oli algselt telemuuseumi ETVsse jätmise vastu! Killandi ja Välba pidid selgitama, miks peab muuseum olema telemajas

Möödunud reedel avati telemaja fuajees uhke telemuuseum. Tegelikult oli aga ERR-i juhatus algselt selle vastu, et telemuuseum sinna teha ning eksponaadid taheti saata hoopis Türile, Ringhäälingu muuseumisse. Selle eest, et muuseum siiski Tallinna jäi, tuleb tänada Karmel Killandit ja Anu Välbat. “Kuna meie oleme Anuga siin, telemajas, piltikult öeldes üles kasvanud, siis meil oli lihtsam praegusele juhatusele selgitada, miks peaks osa eksponaate jääma siiski siia, keset linna,” ütleb Killandi.

“Eelkõige erinevate koolilaste, aga ka vanemate inimeste huvi on väga suur siin majas (telemajas - toim.) käimise vastu, sest väga vähestes riikides on televisoon niimoodi keset linna nagu see Tallinnas on,” põhjendab Killandi. Tema sõnul võtsid nad Välbaga eeskõnelejate rolli enda peale, sest nad on televisioonis pikalt töötanud ning teavad sellest palju, seetõttu oli neil ühiselt lihtsam ideed juhtkonnale selgitada. “Õnneks nad uskusid meie nägemust ja on nüüd koos meiega rõõmsad,” kinnitab Killandi.

Kas juhtkonnast oli muuseumi telemajja tegemise vastu üks liige või mitu, Killandi öelda ei oska. “Nad istusid ja kuulasid meid kõik ja olid ühiselt ka nõus, et teeme siis niipidi ja vaatame, kuidas muuseumiga minema hakkab.”

Muuseumisse Türil on inimestel keerulisem minna

Killandi sõnul oli nende visioon viia suuremad eksponaadid muuseumisse Türil, aga eksponaadid, mis on interaktiivsed või seotud telemaja legendidega, jätta telemajja.