ÕL ARHIIV: Henry Laks: „Olen õnnelik, et olen elus!“

Silja Paavle , täna 21:29

"Mul oli valida, kas jään ratastooli või ei. Üritasin, hambad ristis, mitte jääda ja see õnnestus," kõneleb laulja Henry Laks rahulolevalt, et on rängast liiklusõnnetusest taastunud. Veelgi enam – viimane aasta on mehel loominguliselt olnud äraütlemata viljakas.