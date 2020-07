ETV 65 | „Prillitoosi“ looja Hagi Šein: see saade on minu eluprojekt

“See saade õpetas nii tohutult palju - empaatiatunnet, arusaamist inimestest, kes on sinust väga erinevad; seda, et Eesti inimene üritab kõigi jõududega ise toime tulla ega virise. See, kui sa kellelegi head teed, teeb tegelikult ka sinule head,” räägib tuntud ajakirjanik ja meediaõppejõud Hagi Šein saatest “Prillitoos”.

Hagi Šein on see mees, tänu kellele “Prilitoos” aastal 1983 üldse ilmavalgust nägi. Täna tähistab saade 35. sünnipäeva. Tänu Šeinile ja toimetaja Helgi Oidermaale on “Prillitoosist” saanud nüüdseks ETV üks vanimaid kestvaid saatesarju.

Šeini jaoks oli “Prillitoosi” saate loomine täielik, kuid vägagi vajalik pööre tema senises ajakirjanikukarjääris, millele ta suure tänutundega tagasi vaatab. 83. aastal oli parajasti lõppenud Šeini poliitiline arutelusaade “Ajurünnak” ning mehel oli vaja välja mõelda, milline saade järgmiseks ette võtta. ““Prillitoos” sündis ühe auditooriumiuuringu tulemuste põhjal. Sealt selgus, et vanemaealised inimesed on omaette auditooriumirühm spetsiifiliste huvide ja vajadustega. Nendele suunitletud saate loomine tundus olevat väga huvitav idee. Kuna ma olin ka tol ajal televisiooni sotsioloog, pakkus see mulle eriti huvi,” meenutab Šein.