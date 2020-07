GALERII | Topeltrõõm ja -pahandus! Tuntud eestlased, kelle peres kasvavad kaksikud

Kaie Kõrb poegadega Foto: Daisy Lappard/Naisteleht

Priimabaleriin Kaie Kõrb ja tema elukaaslane Viesturs Jansons said kahe poisipõnni - Eduardi ja Raimondi - vanemateks 2007. aastal. Hiljem on naine rääkinud, et kaksikute sünd keeeras ta elu pea peale. "Ma ei kujutanud esiteks ette, et lapsed võivad nii palju jonnida. Ausalt ei kujutanud!" pihtis ta ajakirjale TervisPluss.

Kaksikute kasvamise juurde käib Kaie sõnul meeletu võimuvõitlus ja teatud rituaalide kaudu on paika pandud, et Eduard, kes on minut vanem, on kindlalt liider ja teine, Raimond, annab vastavalt ka järele. Kõige raskem on Kaie sõnul poiste õhtune kriipsupealt ühesugune tähelepanuvajadus.

"Nad tahavad kõike korraga, aga ma ei saa ju kaht 17 kilost poissi korraga sülle võtta! Võtan ühe sülle, teine on absoluutselt solvunud, pisarates."

Indrek "Summer" Raadik

Kaksikud pojad sündisid 2011. aastal ka The Tuberkuloitedi laulja Indrek Raadiku ehk Summeri perre. Pojad said nimeks Revo Nicholas ja Keron Dominic. "Oleme võtnud suuna, et ei hakka poegi kaksikutele kohaselt ühtemoodi riietama. Kaksikutel või mitmikutel on niigi hästi tugev side ja ausalt öeldes on minu jaoks see natuke naljakas, kui nad veel ühtmoodi riides ka käiksid. Ütleme nii, et oleme võtnud selle suuna, et erinevad riided ja erinevad asjad," rääkis mees pärast laste sündi.