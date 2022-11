ÕL ARHIIV | Sõber Volkonski Riho Sibulast: „Ta on nagu lühinägeliku silmad, mis vananedes paremaks lähevad.“

Reede õhtupoolik Hiiumaal, Kõpu tuletorni juures on külm. Tuul (20 meetrit sekundis) puhub rannamände veel rohkem kiiva.

Hoolimata kehvast ilmast ja asjaolust, et mis tahes mandri punktist Kõppu jõudmiseks kulub vähemasti kaks tundi, voorib Riho Sibula juubelikontserdile rahvast murdu. Suur osa neist on sünnipäevalapse sõbrad ja teekaaslased: Tõnis Mägi, Jaak Tuksam, Peeter Volkonski, Jaak Ahelik, Erkki-Sven Tüür, Jaanus Nõgisto, Jaak Johanson, Ain Agan, Jaan Sööt… Nimekiri tuleks väga-väga pikk.

HIIU VELLED: Näib, et Hiiumaa aher pind on muusikutele mokkamööda. Saarel on teise kodu leidnud nii helilooja Erkki-Sven Tüür, kitarrist Jaanus Nõgisto kui ka Riho Sibul. Tüür kinkis juubilarile kohviveski, viidates ilmselt ühele hiidlaste seltsile – kohvilähkritele. Foto : Tiina Kõrtsini

Eesti keeles ei ole viisakat väljendit, tahaks öelda, et kõik vanad peerud (välja arvatud Ivo Linna) on kohal. Juubilari sõber Jaak Johanson hakkab „peerude“ väljendi peale naerma ja ütleb, et nii võib öelda küll. „Peerud löövad lõkendama…“ pöörab ta sõna tähendust, laenates rahvuseeposest sobiliku fraasi. Johanson lisab, et Sibula juubelikontsert ongi vanade sõprade jällekohtumispidu.

Jaak Johanson Riho Sibula juubelikontserdil esinemas. Foto : Tiina Kõrtsini

Nõnda on – õhtu jooksul käib lavalt läbi oma veerandsada lauljat-pillimeest kindlasti. Ja tuleleeki lendab küll, kuigi mitte enam nii raskelt ja rajult kui muiste.

Ootamatult sentimentaalne õhtu