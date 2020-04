Teledoktor Viktor Vassiljevi raske elu: naised kisuvad ihu paljaks ja näitavad oma vead ette

Täna, 9. aprillil, tähistab Viktor Vassiljev oma sünnipäeva. Sel puhul taasavaldab Õhtuleht artikli doktor Vassiljevist, mis ilmus esmalt 15. mail 2018.

„Annan professionaalset nõu, aga kui seda edasi anda igavalt ja tuimalt, siis ei viitsi rahvas ju kuulata,“ selgitab oma stiili Eesti üks tuntumaid teletohtreid Viktor Vassiljev. „Viskad sinna aga väheke nalja juurde ja läheb väga hästi peale. Kusjuures tark tohter viskab nalja ka tavalisel vastuvõtul patsiendiga kahekesi kabinetis. Seda on vaja, et patsient ennast avaks: valu ja vaevaga on tal tuju sant. Teed nalja – on tuju parem ja seega valu ka vähem!“

„Minu kõige rangemad hindajad on minu kursusekaaslased, kellel on 40 aastat arstistaaži nagu minulgi. Nemad ütlevad: „Viktor, sa teed õiget asja!“,“ räägib dr Vassiljev. „Tunnen ise ka, et teen õiget asja.“

„Päris“ meditsiinil ja riigikogulasest doktori Viktor Vassiljevi Tallinna TV tervisesaatel „Tervisevõti“ on huvitav sarnasus: mõlema järjekorrad on nõnda pikad, et patsient võib enne löögilesaamist sussid püsti visata. Nimelt näeb telearsti tervisesaate formaat ette seda, et vaatajad saavad otsesaatesse helistada ning dr Vassiljevilt tervisealast nõu küsida. Sellist võimalust kasutamata ei jäeta – liin on punane juba nelja aasta tagusest esimesest saatest alates. Saatesse helistavad prouad on kurtnud, et vahel tuleb tohtri jutule saamiseks mitu nädalat õnne proovida.