ÕL ARHIIV | ARNOLD RÜÜTEL 95! „Ma tõesti ei tea, milline ma olen vihasena.“

Kui palju on teie arhiivis ümbrikuid, mille te olete kinni pitseerinud ja peale kirjutanud: „Avada 50 aasta pärast“?

Loomulikult on seal märkmeid ja kirju, mida ma seni ei ole avaldanud. Näiteks olen ma saanud iseseisvuse taastamise ajal üheksa tapmisähvardust. Neist neli-viis kirjalikult. Need on kõik venekeelsed ja meie kompetentsed organid on ka tuvastanud need isikud, aga ma olen palunud neid lugusid mitte avalikustada ja neile inimestele karistusi mitte määrata, sest see oleks tekitanud vastuolu rahvaste vahel ja oleks võinud kujuneda ohtlik olukord. Ma arvan, et nende kirjade sisu ei ole õige avaldada ka praegu.

Millest tippjuhi amet on teid ilma jätnud? Te olete käinud töö asjus sadu kordi kümnetes riikides, aga ametlikel visiitidel on programm minuti pealt paigas. Kas olete tundnud puudust kas või sellest, et saaksite abikaasaga tänavakohvikus maha istuda ja vaadata kiirustamata Eiffeli torni? Nii nagu normaalsed turistid seda teevad?