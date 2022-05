ÕL ARHIIV | ARNOLD RÜÜTEL 94! „Ma tõesti ei tea, milline ma olen vihasena.“

Kui palju on teie arhiivis ümbrikuid, mille te olete kinni pitseerinud ja peale kirjutanud: „Avada 50 aasta pärast“?

Loomulikult on seal märkmeid ja kirju, mida ma seni ei ole avaldanud. Näiteks olen ma saanud iseseisvuse taastamise ajal üheksa tapmisähvardust. Neist neli-viis kirjalikult. Need on kõik venekeelsed ja meie kompetentsed organid on ka tuvastanud need isikud, aga ma olen palunud neid lugusid mitte avalikustada ja neile inimestele karistusi mitte määrata, sest see oleks tekitanud vastuolu rahvaste vahel ja oleks võinud kujuneda ohtlik olukord. Ma arvan, et nende kirjade sisu ei ole õige avaldada ka praegu.

Millest tippjuhi amet on teid ilma jätnud? Te olete käinud töö asjus sadu kordi kümnetes riikides, aga ametlikel visiitidel on programm minuti pealt paigas. Kas olete tundnud puudust kas või sellest, et saaksite abikaasaga tänavakohvikus maha istuda ja vaadata kiirustamata Eiffeli torni? Nii nagu normaalsed turistid seda teevad?

Tõesti on perekonnaelus väga palju puudu jäänud selle tõttu, et ma olen palju käinud eri riikides kohtumistel, ja seda ka nõukogude ajal. Ma olen esinenud Jaapani parlamendi liikmete ees, üle 600 inimese oli saalis, rääkisin seal Eesti teadusest. Indias võttis mind oma residentsis vastu Indira Gandhi, tema pojaga tegime suure rahvahulga ees koos ettekande. Aga olgugi et visiidid on tõesti minuti pealt programmeeritud, kestsid need jutuajamised ja kohtumised mitu korda kauem, sest oldi huvitatud Eestist ja meie elust. Ma ei rääkinud seal kommunistliku partei programmidest ühtegi sõna, jutt käis Eesti tegelikust elust, meie teaduse ja kultuuri arengust.

Sellised olid kohtumised ka riikides, kellega Nõukogude Liidul ei olnudki tol ajal tihedaid poliitilisi kontakte. Omaaegse Egiptuse presidendiga oli planeeritud ka väga lühike jutuajamine, aga see venis pikaks, kuivõrd me rääkisime regiooni ja maailma arengust üldiselt, jutt kulges hoopis teisel tasandil kui suurjõudude vastasseis.

Ma olen käinud enam kui 80 riigis. Euroopas olen kohtunud kõikide riigipeadega, peale Hollandi kuninga.